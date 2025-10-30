Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 21:31

Белковый торт без муки, овсяных хлопьев и крахмала: вкус — просто пушка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте невероятно нежный и полезный белковый торт без муки, овсяных хлопьев и крахмала, который станет любимым десертом для тех, кто следит за питанием.

Вкус получается просто пушка! Воздушные творожные коржи с легкой сладостью идеально сочетаются с кремом из бананов и меда. Текстура напоминает суфле, а отсутствие муки делает торт легким и диетическим.

Для коржей вам понадобится: 4 яйца, 300 г мягкого творога, 3 ст. л. сахара (можно использовать сахарозаменители). Отделите белки от желтков, белки взбейте с сахаром до устойчивых пиков. Желтки смешайте с творогом, затем аккуратно соедините с белковой массой. Разделите тесто на 2–3 части, выпекайте каждую на пергаменте при 180 °C 15–20 минут. Для крема взбейте 400 г мягкого творога с 3 ст. л. меда, добавьте в него 2 нарезанных банана. Готовые остывшие коржи промажьте кремом и дайте торту пропитаться 4–6 часов в холодильнике.

Этот десерт особенно подойдет для тех, кто предпочитает полезные сладости.

Ранее стало известно, как приготовить шоколадный чизкейк за копейки из простых продуктов.

