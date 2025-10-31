Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 01:40

Россия осудила голосование Украины по Кубе

Полянский раскритиковал голосование Украины против снятия эмбарго с Кубы

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подверг резкой критике позицию Киева по кубинскому вопросу. Российский дипломат в соцсети X осудил голосование украинской стороны против отмены эмбарго в отношении Кубы.

Очень красноречиво показывает истинное лицо Киев. Так они отплатили кубинцам за заботу о детях Чернобыля в 1986 году, — заявил Полянский.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы призовут власти Соединенных Штатов отказаться от конфронтационной политики и начать равноправный диалог с Кубой. Документ, адресованный участникам Генассамблеи ООН, национальным парламентам и международным парламентским структурам, акцентирует необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады островного государства.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Куба обладает потенциалом для содействия России в смягчении позиции американского лидера Дональда Трампа по вопросам внешней политики, включая передачу Украине крылатых ракет Tomahawk. По его словам, развертывание российских вооружений на острове создаст дополнительный рычаг воздействия на администрацию США.

