18 октября 2025 в 22:46

Шоколадный рай за копейки: готовим чизкейк «Сан-Себастьян» из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По этому рецепту вы приготовите чизкейк «Сан-Себастьян» из простых продуктов. Его вкус невероятно нежный и бархатистый, с насыщенным шоколадным профилем и легкой кислинкой творога. Текстура получается шелковистой и плотной одновременно. Настоящий шоколадный рай за копейки!

Для основы измельчите 200 г печенья, смешайте с 80 г растопленного сливочного масла и утрамбуйте в форму. Для начинки взбейте 500 г творога 9%, 200 г сметаны, 150 г сахара, 3 яйца и 2 ст. л. какао до гладкости. Добавьте 20 г растопленного черного шоколада и 2 ст. л. муки. Вылейте на основу и выпекайте 50 минут при 160 °C, затем оставьте в выключенной духовке на 1 час.

Подавайте охлажденным, украсив какао-порошком или фруктами, — этот десерт доказывает, что для кулинарных шедевров не нужны экзотические ингредиенты.

Ранее стало известно, как приготовить домашнее суфле «Птичье молоко»: вкус как у торта, но готовится гораздо проще.

