Домашнее суфле «Птичье молоко»: вкус как у торта, но готовится гораздо проще

Домашнее суфле «Птичье молоко» — это изысканный десерт в виде небольших конфет. Вкус получается, как у торта, но готовится гораздо проще.

Рецепт: замочите 20 г желатина в 100 мл холодной воды на 20 минут. Взбейте 3 яичных белка с щепоткой соли в крепкую пену, постепенно добавляя 200 г сахарной пудры. Нагрейте желатин на водяной бане до растворения, но не кипятите. Продолжая взбивать белки, тонкой струйкой влейте теплый желатин. Добавьте 100 г сгущенного молока и аккуратно перемешайте. Разлейте массу по силиконовым формочкам и уберите в холодильник на 4-6 часов до полного застывания.

Эти конфетки можно обвалять в кокосовой стружке или полить растопленным шоколадом для разнообразия. Вкус получается невероятно нежным: воздушная текстура тает во рту, оставляя тонкий молочный вкус с ванильными нотками.

