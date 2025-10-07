Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 13:16

Домашнее суфле «Птичье молоко»: вкус как у торта, но готовится гораздо проще

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашнее суфле «Птичье молоко» — это изысканный десерт в виде небольших конфет. Вкус получается, как у торта, но готовится гораздо проще.

Рецепт: замочите 20 г желатина в 100 мл холодной воды на 20 минут. Взбейте 3 яичных белка с щепоткой соли в крепкую пену, постепенно добавляя 200 г сахарной пудры. Нагрейте желатин на водяной бане до растворения, но не кипятите. Продолжая взбивать белки, тонкой струйкой влейте теплый желатин. Добавьте 100 г сгущенного молока и аккуратно перемешайте. Разлейте массу по силиконовым формочкам и уберите в холодильник на 4-6 часов до полного застывания.

Эти конфетки можно обвалять в кокосовой стружке или полить растопленным шоколадом для разнообразия. Вкус получается невероятно нежным: воздушная текстура тает во рту, оставляя тонкий молочный вкус с ванильными нотками.

Ранее стало известно, как приготовить мармелад из яблок: простой рецепт без искусственных добавок.

Читайте также
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Без муки и манки: готовим творожную запеканку — нежную, как суфле
Общество
Без муки и манки: готовим творожную запеканку — нежную, как суфле
Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Общество
Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Нежный пирог с яблоками и корицей! Его называют улитка. Не шарлотка — лучшее, что я ела с яблоками
Общество
Нежный пирог с яблоками и корицей! Его называют улитка. Не шарлотка — лучшее, что я ела с яблоками
Пирог «Каракум» с вареньем: проще рецепта не найти, а получается очень вкусно
Общество
Пирог «Каракум» с вареньем: проще рецепта не найти, а получается очень вкусно
суфле
рецепты
десерты
конфеты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС предрекли потерю авторитета из-за беспомощности в Газе
В Госдуме отмели идею выплатить пенсионерам недополученные деньги
Перестаньте выбрасывать бананы! Простой способ сохранить их надолго
Беспилотник ВСУ ударил по градирне Нововоронежской АЭС
HR-эксперт объяснил, почему работодатели стали реже нанимать курильщиков
Джабаров: отношения между Россией и Азербайджаном нормализуются
Решение принято? Куда в России могут долететь американские ракеты Tomahawk
Экономист рассказала, что нельзя делать арендодателю
Иностранец умер в Бурятии из-за арматуры
Сенатор Джабаров назвал Грузию образцом для постсоветских стран
В Ижевске в массовом ДТП с автобусом погибли четыре человека
Путин выразил соболезнования в связи со смертью известной артистки
Стало известно о помощи жителей Купянска российским бойцам
В Париже прогремел взрыв и загорелся автомобиль
Депутат Федоров раскрыл, кому стоит инвестировать в золото
Трамп не исключил помилования соратницы Эпштейна
Экс-премьер Украины раскрыл, что погубило Советский Союз
Под Петербургом неизвестный украл из дома 1,6 млн рублей
Джабаров предупредил Европу о последствиях поставок Tomahawk Украине
Психиатр рассказала, как вовремя распознать тревожное расстройство
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.