26 сентября 2025 в 11:28

Домашний мармелад из яблок: простой рецепт без искусственных добавок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашний мармелад из яблок — это полезный десерт, который сочетает нежную желейную текстуру и натуральную сладость фруктов. Его преимущества: отсутствие искусственных добавок и возможность длительного хранения.

Вкус этого мармелада — это гармония кисло-сладких яблочных ноток с легкой ванильной пряностью и упругой, тающей во рту текстурой.

Простой рецепт: очистите 1 кг яблок, нарежьте кубиками и варите с 100 мл воды до мягкости. Протрите через сито, добавьте 200 г сахара (или меда) и варите на медленном огне 20–25 минут, постоянно помешивая, пока масса не загустеет и не начнет отставать от дна. Разлейте по формам и оставьте на 4–5 часов для застывания.

Готовый мармелад можно посыпать сахарной пудрой — это лакомство станет любимым десертом для детей и взрослых.

Ранее стало известно, как приготовить яблочный пирог-перевертыш на сковороде.

яблоки
мармелад
рецепты
десерты
Дарья Иванова
Д. Иванова
