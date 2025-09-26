Домашний мармелад из яблок: простой рецепт без искусственных добавок

Домашний мармелад из яблок — это полезный десерт, который сочетает нежную желейную текстуру и натуральную сладость фруктов. Его преимущества: отсутствие искусственных добавок и возможность длительного хранения.

Вкус этого мармелада — это гармония кисло-сладких яблочных ноток с легкой ванильной пряностью и упругой, тающей во рту текстурой.

Простой рецепт: очистите 1 кг яблок, нарежьте кубиками и варите с 100 мл воды до мягкости. Протрите через сито, добавьте 200 г сахара (или меда) и варите на медленном огне 20–25 минут, постоянно помешивая, пока масса не загустеет и не начнет отставать от дна. Разлейте по формам и оставьте на 4–5 часов для застывания.

Готовый мармелад можно посыпать сахарной пудрой — это лакомство станет любимым десертом для детей и взрослых.

