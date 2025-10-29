Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 13:27

Кондитер стала жертвой сталкинга после приготовления торта с приколом

В Москве кондитер стала жертвой сталкинга после публикации фото торта в Сети

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Московская кондитер стала объектом травли и интернет-преследования после того, как поделилась в соцсетях фотографией праздничного торта для своего молодого человека, сообщает Telegram-канал Baza. На «вкусном подарке» была надпись «Главное, Саня, перцем не стареть».

Через несколько дней после публикации снимка с угощением на нее обрушился шквал угроз от пользовательницы под ником «Ягодка». Неизвестная представилась настоящей девушкой именинника и потребовала прекратить любые контакты с мужчиной.

Изначально москвичка восприняла эти сообщения как неудачную шутку, но ситуация обострилась, когда преследовательница начала угрожать ей и членам ее семьи. В один из дней «Ягодка» прислала кондитеру ее точный домашний адрес и организовала массовые звонки с зарубежных номеров.

Примечательно, что сам виновник торжества не имеет представления о существовании этой поклонницы. Несмотря на это, пострадавшая уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением о сталкинге.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева заявила, что для того чтобы начать бороться со сталкингом, нужно сначала признать, что он существует. По ее словам, депутаты разработали законопроект о противодействии сталкингу. Он регулирует эту сферу не так жестко, как аналогичные законы в других странах, но позволяет предотвратить преступления, уточнила она.

