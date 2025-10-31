Стало известно, на что пошли Рубио и Хегсет после убийства Кирка

Высшее руководство США после убийства консервативного активиста Чарли Кирка в целях безопасности переезжают из своих домов на военные базы в окрестностях Вашингтона, сообщает Atlantic. Уточняется, что среди них госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

Их [высших чинов США] не менее шести, проживающих на военных объектах в окрестностях Вашингтона, где они защищены не только от потенциального насилия, но и от протестов, — говорится в материале.

Указано, что Рубио и Хегсет перебрались в «генеральский квартал» в Форт Макнейр — военный анклав на берегу реки Анакостия. На военные базы также переехали министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, министр армии Дэниел Дрисколл.

Ранее директора ФБР Кэша Пателя вызвали в конгресс США, где он будет вынужден представить отчет о допущенных ошибках в ходе расследования убийства политика Кирка. Кроме того, как писало издание, будет подниматься вопрос о его компетентности.

До этого выяснилось, что Патель допустил ряд ошибок при расследовании убийства Кирка. В окружении американского президента Дональда Трампа выразили сомнения в его профпригодности. Во-первых, Патель не обеспечил оперативную публикацию фотографий подозреваемого. Во-вторых, винтовку, из которой был застрелен Кирк, направили на экспертизу лишь после вмешательства Минюста США.