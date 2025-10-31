В Киеве умер еще один разработчик оружия для ВСУ

В Киеве умер еще один разработчик оружия для ВСУ В Киеве умер еще один разработчик вооружений для ВСУ радиофизик Ракша

Украинский ученый-радиофизик в звании капитана Владимир Ракша, занимавшийся разработкой вооружений для ВСУ, умер в Киеве, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам источника, это произошло при невыясненных обстоятельствах во время неизвестных испытаний.

В ходе неких испытаний умер выпускник факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко капитан Владимир Ракша, — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что смерть наступила в результате сердечного приступа, но ее обстоятельства не раскрываются. Это уже второй такой случай — до этого в результате ДТП во Львовской области умер разработчик наземных роботов для ВСУ и директор фирмы по их производству Богдан Змий.

Ранее в Сеть выложили документ, оставшийся от ликвидированного в российском приграничье бойца ВСУ. В нем указано, что документ принадлежит человеку по имени Владимир Рудый 1986 года рождения из Львовской области. Авторы канала пишут, что боец ВСУ не захотел «становиться героем воспитательной беседы» и предпочел «бесславную смерть».

До этого командир артиллерийской батареи Владимир Кудреватых и начальник штаба батальона связи ВСУ Александр Заика были ликвидированы в Сумской области, о чем информировали в российских силовых структурах. Согласно информации источника, это произошло в результате ударов по пункту дислокации украинских военных.