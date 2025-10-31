Очевидцы сообщают о громких взрывах в небе над Орлом

Очевидцы сообщают о громких взрывах в небе над Орлом SHOT: над Орлом прогремела серия взрывов, работает ПВО

Telegram-канал SHOT сообщил, что над городом Орлом прогремели взрывы, работает ПВО. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

SHOT отметил, что местные жители наблюдали яркие вспышки и слышали громкие хлопки в ночном небе. Согласно данным канала, военные перехватывали украинские беспилотные летательные аппараты.

Ранее с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России. Все они были самолетного типа.

До это сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 170 украинских беспилотников над регионами России. По данным пресс-службы Минобороны РФ, 48 и 21 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Воронежской областей, еще 15 БПЛА сбили над Калужской областью.

Кроме того, приграничные районы Белгородской области подверглись новым атакам беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате инцидентов пострадали четверо местных жителей, они получили ранения различной степени тяжести.