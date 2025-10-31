Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 03:52

Нотариус рассказал, как изменится вступление в наследство с 1 ноября

Нотариус Сафин: с 1 ноября наследников будут предупреждать о долгах умерших

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 1 ноября нотариусы будут обязаны проверять наличие долгов у умерших, рассказал ПРАЙМ член комиссии Федеральной нотариальной палаты по использованию информационных технологий нотариус Самарской области Радик Сафин. По его словам, они также будут сообщать о результатах потенциальным наследникам.

Известить их можно по-разному, например, по электронной почте или при личной встрече в конторе, — пояснил нотариус.

Закон оптимизирует информационное взаимодействие нотариусов и кредитных организаций, четко регулирует порядок действий и временные рамки по каждому этапу, пояснил он. Предусмотрено, что сама проверка информации проводится в электронной форме.

Ранее стало известно, что с ноября 2025 года в России вступают в силу изменения в пенсионном обеспечении, налоговом законодательстве и правилах телекоммуникационных услуг. Социальный фонд России проведет плановый перерасчет пенсионных выплат, в результате которого фиксированная выплата к страховой пенсии для граждан старше 80 лет увеличится с 8907 до 17 815 рублей. При этом сохраняется надбавка за уход в размере 1314 рублей для нуждающихся в такой поддержке.

Также в соответствии с новым законодательством, подписанным мэром Москвы Сергеем Собяниным, владельцам собак в российской столице грозит административный штраф до 3000 рублей за выгул питомцев на специально огороженных детских и спортивных площадках, а также в непосредственной близости от образовательных учреждений. Ключевым нововведением стало четкое законодательное определение территорий, где запрещено нахождение с домашними животными.

