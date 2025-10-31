Нотариус рассказал, как изменится вступление в наследство с 1 ноября Нотариус Сафин: с 1 ноября наследников будут предупреждать о долгах умерших

С 1 ноября нотариусы будут обязаны проверять наличие долгов у умерших, рассказал ПРАЙМ член комиссии Федеральной нотариальной палаты по использованию информационных технологий нотариус Самарской области Радик Сафин. По его словам, они также будут сообщать о результатах потенциальным наследникам.

Известить их можно по-разному, например, по электронной почте или при личной встрече в конторе, — пояснил нотариус.

Закон оптимизирует информационное взаимодействие нотариусов и кредитных организаций, четко регулирует порядок действий и временные рамки по каждому этапу, пояснил он. Предусмотрено, что сама проверка информации проводится в электронной форме.

