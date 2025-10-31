Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 08:45

Квашеная капуста без уксуса и сахара: идеальный баланс вкуса и пользы

Квашеная капуста без уксуса и сахара Квашеная капуста без уксуса и сахара Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Классическая квашеная капуста без уксуса и сахара — это образцовое сочетание хруста и свежего вкуса с легкой кислинкой, умеренной соленостью и тонким ароматом тмина. Такая капуста идеальна в качестве как закуски к картофелю, так и основы для традиционных русских щей или полезного витаминного салата. При этом она сохраняет все важные для здоровья пробиотики и витамин С, которые укрепляют иммунитет.

Для приготовления на трехлитровую банку возьмите 2 кг белокочанной капусты, 1 крупную морковь, 40 г нейодированной соли и 1 ч. л. тмина. Кочан нарежьте тонкими полосками, морковку крупно натрите, затем тщательно перемешайте овощи с солью и тмином. Хорошенько помните массу руками, чтобы овощи выделили сок, который необходим для ферментации. Поплотнее уложите заготовку в стерильную банку.

Накройте заготовку чистым полотенцем и поставьте сверху груз — можно использовать пакет с водой, — чтобы капуста была полностью погружена в собственный сок.

Оставьте банку при комнатной температуре в пределах 18–22 °C на 3 дня. В течение этого времени ежедневно прокалывайте капусту деревянной палочкой до самого дна, чтобы выпустить газ и предотвратить чрезмерное брожение. По окончании процесса перенесите банку в холодное место, например холодильник, чтобы замедлить ферментацию и сохранить хрустящую текстуру на длительный срок.

Главное в приготовлении квашеной капусты без уксуса и сахара — строго соблюдать температуру брожения и правильно организовать гнет, чтобы добиться насыщенного вкуса и полезного результата.

Ранее мы составили подборку из семи лучших рецептов квашеной капусты.

