В Туле выросло число жертв массового ДТП с трамваем и маршрутками

Число погибших в массовом ДТП в Туле достигло четырех человек

Число погибших при столкновении трамвая, маршруток и легковой машины в Туле достигло четырех человек, сообщила губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. По его словам, 20 пассажиров пострадали в ДТП.

По предварительным данным, четыре человека погибли, 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести, — говорится в сообщении.

Тем временем пресс-служба МЧС по региону отметила в своем Telegram-канале, что в ликвидации последствий аварии участвуют шесть специалистов ведомства, задействовано две единицы техники. Там добавили, что затора в районе проведения аварийно-спасательных работ нет.