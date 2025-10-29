Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 13:45

Раскрыто, как защититься от ошибок при внесудебном взыскании налогов

Финансист Мехтиев: списание налогов без суда остановит только подача возражения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 ноября 2025 года в России вводится внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц, однако у налогоплательщика сохраняется право оспаривать транзакции, заявил NEWS.ru гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. Важно оперативно направить в ФНС запрос о несогласии с расчетом с обоснованием своей позиции, пояснил он.

Если ФНС ошиблась в расчетах, не стоит ждать — нужно направить в службу запрос о несогласии с расчетом с обоснованием своей позиции, — сказал Мехтиев.

По словам эксперта, при возникновении спора налоговый орган теряет право на внесудебное взыскание и должен обращаться в суд для урегулирования разногласий. Это важная гарантия защиты прав граждан в новых условиях.

Ранее юрист Дмитрий Матюшенков заявил, что с 1 ноября 2025 года ФНС получит право списывать задолженность за НДФЛ и неуплаченные вовремя пени с любой карты без суда. По его словам, новый механизм взыскания также коснется долгов за налоги на имущество, транспорт и землю.

налоги
задолженность
долги
ФНС
Наталья Петрова
Н. Петрова
