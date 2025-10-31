Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Как сэкономить на парковке в Москве: льготы для жителей и не только

Право на бесплатную парковку или значительную скидку имеет несколько категорий граждан. В их числе инвалиды I и II групп, а также дети-инвалиды, для которых стоянка полностью бесплатна после оформления разрешения. Многодетные семьи, имеющие статус и проживающие в Москве, также могут получить льготное разрешение. Участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей имеют право на бесплатную парковку на основании поданных заявлений.

Как получить законный бонус?

Оформить льготы на парковку в Москве можно удаленно, не выходя из дома. Для этого потребуется учетная запись на портале mos.ru и стандартный набор документов: паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также документ, подтверждающий право на льготу (справка об инвалидности, удостоверение многодетной семьи или иной документ). Процесс оформления состоит из нескольких шагов: необходимо авторизоваться на портале, найти услугу «Парковочные разрешения», заполнить заявку, прикрепить скан-копии документов и отправить все на рассмотрение. Обычно проверка данных занимает несколько рабочих дней.

После получения льготного разрешения система автоматически распознает номер автомобиля по камерам, и плата взиматься не будет (для инвалидов и участников СВО) или будет списываться по сниженному тарифу (для многодетных). Для многодетных семей стоимость парковки составит всего 3 рубля в час в пределах Бульварного кольца и 2 рубля в час в других платных зонах.

Экономия при регулярном использовании получается существенной: стандартный тариф в центре составляет 60 рублей в час, а по льготе — всего 3 рубля. Разница в 57 рублей за час при ежедневной парковке всего на 4 часа позволит сэкономить около 500 рублей в день, 2500 рублей в неделю и более 10 тысяч рублей в месяц.

Таким образом, оформление льготы — это реальный способ значительно снизить транспортные расходы в столице и сберечь семейный бюджет.

Ранее мы давали пошаговую инструкцию по быстрой оплате платного паркоместа в Москве.

