Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 17:00

Срыв вечеринки ВСУ, охота на снайперов: новости СВО к вечеру 30 октября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Координатор подполья Сергей Лебедев сообщил о срыве вечеринки офицеров ВСУ в Краматорске после удара ВС РФ по пункту дислокации противника, спецназ «Ахмат» объявил охоту на расчет немецких снайперов в зоне СВО, российские войска поразили пункт временной дислокации 71-й отдельной егерской бригады ВСУ в Сумской области. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 30 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Атака российских военных сорвала вечеринку офицеров ВСУ в Краматорске

Российские военные ударили по пункту дислокации противника в Краматорске, где проходило празднование с участием офицеров ВСУ и СБУ, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. О том, что там проходила вечеринка, свидетельствовали большое количество дорогих автомобилей и шум. Лебедев отметил, что после инцидента на месте работают специальные службы. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Боец ВС РФ рассказал о натовских трофеях в зоне спецоперации

Российский штурмовик с позывным Капонир рассказал, что трофеи, захваченные в зоне СВО, в основном производства стран НАТО. В качестве примера он привел неиспользованный одноразовый гранатомет, который, по его словам, обязательно «стрельнет», но уже в сторону ВСУ. Он отметил, что в зоне боевых действий ключевую роль играют погодные условия. К примеру, дождь или туман способны прикрыть при наступлении, что позволяет пройти большее расстояние.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В зоне СВО ведут охоту на расчет немецких снайперов

Действующий в составе группировки войск «Север» спецназ «Ахмат» объявил охоту на расчет немецких снайперов в зоне СВО, заявил командир разведгруппы подразделения с позывным Аид. По его словам, иностранных наемников ищут уже больше месяца.

Он рассказал, как видел, что в Германии распространяют объявления с призывами вступить в иностранный легион, в которых немцам предлагают взять реванш за поражение в Великой Отечественной войне. Аид отметил, что такие наемники «рядом с дедами и лягут». Он призвал иностранцев отказаться от вступления в такие подразделения и поездок в зону СВО.

Егерскую бригаду ВСУ «вмолотили» в землю

Российские войска поразили пункт временной дислокации 71-й отдельной егерской бригады ВСУ в Сумской области, сообщил источник в силовых структурах. По его словам, удар был нанесен фугасной авиационной бомбой (ФАБ-1500) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Цель располагалась в районе населенного пункта Кияница.

Названа цель массированных ночных ударов по Украине

Россия нарушила логистические цепочки Вооруженных сил Украины в результате массированных ночных атак, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, удары ВС РФ по украинской промышленности оказывают влияние на баланс сил на линии фронта.

Он отметил, что российские войска наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые связаны с военно-промышленным комплексом Украины, а также по оборонным предприятиям, включая производство дронов. По его словам, перечень целей постоянно расширяется, что способствует успехам ВС РФ на Константиновском, Купянском и Покровском (Красноармейском) направлениях.

Военный эксперт рассказал, где в скором времени ВСУ могут попасть в котел

Вооруженные силы Украины скоро могут оказаться в окружении на территории Северска и Красноармейска, заявил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, российская армия на данный момент занимается зачисткой уже сформированных котлов.

Он пояснил, что в каждом котле, предположительно, находится около пяти тысяч украинских военнослужащих. По его мнению, ВС РФ демонстрируют определенные успехи на южном фланге, но пока нет предпосылок для оперативного окружения Орехова или Гуляйполя.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Российские бойцы сорвали девять попыток украинских военных выбраться из окружения

Вооруженные силы России в ходе проведения СВО на Украине сорвали девять попыток ВСУ вырваться из окружения, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, также пресечена попытка деблокировать группировку со стороны Гришино в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, в МО отметили, что подразделения группировки «Центр» ВС РФ продолжают уничтожение попавших в окружение украинских формирований недалеко от вокзала в Красноармейске в ДНР. Также продолжается зачистка от ВСУ населенного пункта Гнатовка, уточнили в министерстве.

Читайте также:

Купянск попал в петлю, сбегут ли ВСУ из Покровска? Как идет наступление РФ

Коц объяснил, что армии России дает освобождение Красногорского

Стало известно о расправах бойцов ВСУ над жителями Красного Лимана

Россия
Украина
ВС РФ
Минобороны РФ
ВСУ
вооружения
Запорожская область
Харьковская область
авиабомбы
Краматорск
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Днепре заметили сотрудников ТЦК на необычном автомобиле
Ученый ответил, что означают внезапные вздрагивания перед сном
В Минобороны России рассказали о провале ВСУ под Красноармейском
Концерт в Белгороде обернется скандалом? Почему Собчак критикует SHAMAN
Одна из стран НАТО передаст Украине компоненты для ракетных систем
«Выторговал условия»: физиогномист о рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина
Назван максимальный размер больничных выплат в 2026 году
В Минобороны рассказали о попытках ВСУ скрыться в жилых домах
«Битва экстрасенсов», соперничество с братом, скандалы: как живет Олег Шепс
Сын Балабанова раскрыл судьбу квартиры, где снимали «Брата»
Названа главная цель мирного плана Зеленского и лидеров Евросоюза
Решение Трампа по ядерным испытаниям может обернуться катастрофой
Электростул, медопыты: ВСУ массово пытают пленных, почему Западу все равно
«Окружение сжимается»: в Минобороны раскрыли, что происходит под Димитровом
Энергетик ответил, почему РФ полностью не уничтожает энергосистему Украины
Стало известно, в каком стиле будет Рождественская ярмарка в Петербурге
Случайная расшифровка послания у ЦРУ обернулась скандалом с адвокатами
Захарова уличила Киев в намерении устроить техногенную катастрофу
Володин назвал категорию граждан, которую нужно обеспечить жильем
В России снимут фильм о подвиге бойца с позывным Бабка
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.