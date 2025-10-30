Срыв вечеринки ВСУ, охота на снайперов: новости СВО к вечеру 30 октября

Координатор подполья Сергей Лебедев сообщил о срыве вечеринки офицеров ВСУ в Краматорске после удара ВС РФ по пункту дислокации противника, спецназ «Ахмат» объявил охоту на расчет немецких снайперов в зоне СВО, российские войска поразили пункт временной дислокации 71-й отдельной егерской бригады ВСУ в Сумской области. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Атака российских военных сорвала вечеринку офицеров ВСУ в Краматорске

Российские военные ударили по пункту дислокации противника в Краматорске, где проходило празднование с участием офицеров ВСУ и СБУ, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. О том, что там проходила вечеринка, свидетельствовали большое количество дорогих автомобилей и шум. Лебедев отметил, что после инцидента на месте работают специальные службы. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Боец ВС РФ рассказал о натовских трофеях в зоне спецоперации

Российский штурмовик с позывным Капонир рассказал, что трофеи, захваченные в зоне СВО, в основном производства стран НАТО. В качестве примера он привел неиспользованный одноразовый гранатомет, который, по его словам, обязательно «стрельнет», но уже в сторону ВСУ. Он отметил, что в зоне боевых действий ключевую роль играют погодные условия. К примеру, дождь или туман способны прикрыть при наступлении, что позволяет пройти большее расстояние.

В зоне СВО ведут охоту на расчет немецких снайперов

Действующий в составе группировки войск «Север» спецназ «Ахмат» объявил охоту на расчет немецких снайперов в зоне СВО, заявил командир разведгруппы подразделения с позывным Аид. По его словам, иностранных наемников ищут уже больше месяца.

Он рассказал, как видел, что в Германии распространяют объявления с призывами вступить в иностранный легион, в которых немцам предлагают взять реванш за поражение в Великой Отечественной войне. Аид отметил, что такие наемники «рядом с дедами и лягут». Он призвал иностранцев отказаться от вступления в такие подразделения и поездок в зону СВО.

Егерскую бригаду ВСУ «вмолотили» в землю

Российские войска поразили пункт временной дислокации 71-й отдельной егерской бригады ВСУ в Сумской области, сообщил источник в силовых структурах. По его словам, удар был нанесен фугасной авиационной бомбой (ФАБ-1500) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Цель располагалась в районе населенного пункта Кияница.

Названа цель массированных ночных ударов по Украине

Россия нарушила логистические цепочки Вооруженных сил Украины в результате массированных ночных атак, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, удары ВС РФ по украинской промышленности оказывают влияние на баланс сил на линии фронта.

Он отметил, что российские войска наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые связаны с военно-промышленным комплексом Украины, а также по оборонным предприятиям, включая производство дронов. По его словам, перечень целей постоянно расширяется, что способствует успехам ВС РФ на Константиновском, Купянском и Покровском (Красноармейском) направлениях.

Военный эксперт рассказал, где в скором времени ВСУ могут попасть в котел

Вооруженные силы Украины скоро могут оказаться в окружении на территории Северска и Красноармейска, заявил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, российская армия на данный момент занимается зачисткой уже сформированных котлов.

Он пояснил, что в каждом котле, предположительно, находится около пяти тысяч украинских военнослужащих. По его мнению, ВС РФ демонстрируют определенные успехи на южном фланге, но пока нет предпосылок для оперативного окружения Орехова или Гуляйполя.

Российские бойцы сорвали девять попыток украинских военных выбраться из окружения

Вооруженные силы России в ходе проведения СВО на Украине сорвали девять попыток ВСУ вырваться из окружения, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, также пресечена попытка деблокировать группировку со стороны Гришино в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, в МО отметили, что подразделения группировки «Центр» ВС РФ продолжают уничтожение попавших в окружение украинских формирований недалеко от вокзала в Красноармейске в ДНР. Также продолжается зачистка от ВСУ населенного пункта Гнатовка, уточнили в министерстве.

