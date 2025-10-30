Коц объяснил, что армии России дает освобождение Красногорского Коц: после Красногорского ВС РФ могут освободить Гуляйполе

Освобождение села Красногорское в Гуляйпольском районе Запорожской области позволит ВС РФ занять районный центр, заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram. Красногорское расположено на берегу реки Янчур на границе с Днепропетровской областью в километре к северо-западу от ранее освобожденного Привольного.

Группировка «Восток» продолжает брать под контроль «ленточку» между двумя областями. В перспективе с этого плацдарма можно будет ударить по Гуляйполю, — заявил он.

Немногим ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили Красногорское в Запорожской области и Садовое в Харьковской области. В операциях приняли участие бойцы группировок войск «Восток» и «Запад».

До этого подразделения 5-й армии группировки «Восток» в ходе штурма освободили населенный пункт Привольное в Запорожской области. Как сообщил боец с позывным Якут, успех операции был обеспечен благодаря действиям разведгрупп и грамотному использованию захваченных средств связи противника.

Он добавил, что в ходе зачистки опорных пунктов российские военнослужащие обнаружили флаги с нацистской свастикой на стенах, а также натовское вооружение. Общая численность сил ВСУ в населенном пункте оценивается в роту, заключил боец.