Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 12:20

Стало известно о срыве девяти попыток ВСУ вырваться из окружения

Минобороны: ВС России сорвали девять попыток ВСУ вырваться из окружения

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы России в ходе проведения СВО на Украине сорвали девять попыток ВСУ вырваться из окружения, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, также пресечена попытка деблокировать группировку со стороны Гришино в Донецкой Народной Республике.

Сорваны девять попыток противника атаковать позиции наших войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, а также пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино, — сказано в сообщении.

До этого в Минобороны сообщили, что попытки украинских военных деблокировать окруженную группировку в районе населенного пункта Гришино в ДНР были пресечены российскими войсками. По данным ведомства, в ходе боестолкновений противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Ранее российские солдаты, возвращенные из украинского плена, рассказали, что подвергались там пыткам на электрическом стуле, постоянным избиениям и экспериментам. Как объяснил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник, также не исключены случаи смерти от травли собаками или в тайных тюрьмах террористических организаций.

ВСУ
Минобороны
ДНР
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ей невероятно повезло»: критик высказалась о новом гендире МХАТ
Вице-премьер заявил о сигналах с Запада по восстановлению контактов с РФ
Песков заявил о преодолении «болезней прошлого» в «Роснано»
Стало известно, кто возглавит театр кукол им. Образцова
Голые супруги устроили бои на проезжей части
Стало известно, могут ли Усольцевы оставаться в живых спустя месяц без еды
«Так даже животное не поступит»: убийцу девочки приговорили к пожизненному
Политолог ответил, зачем США просят КНР урегулировать конфликт на Украине
Песков раскрыл, поступили ли от США предложения по вопросу ДСНВ
В Кремле не знали о планах Трампа на ядерные испытания
Песков не подтвердил экспертные контакты России и США о ядерном разоружении
Кардиолог объяснил, как поддержать здоровье сосудов
В Кремле надеются, что Трамп правильно проинформирован об испытаниях России
Садовые работы в ноябре: готовим участок к зиме правильно и просто
Песков раскрыл, назначены ли переговоры Путина с Си Цзиньпином
В Кремле отреагировали на заявления Трампа об испытании ядерного оружия
В Кремле рассказали, находятся ли в тупике переговоры России и США
Песков заявил, что испытания «Буревестника» не относятся к ядерным
В Британии призвали к срочным переговорам США и России
Песков рассказал об ответе России на нарушение ядерного моратория
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.