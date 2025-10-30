Стало известно о срыве девяти попыток ВСУ вырваться из окружения Минобороны: ВС России сорвали девять попыток ВСУ вырваться из окружения

Вооруженные силы России в ходе проведения СВО на Украине сорвали девять попыток ВСУ вырваться из окружения, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, также пресечена попытка деблокировать группировку со стороны Гришино в Донецкой Народной Республике.

Сорваны девять попыток противника атаковать позиции наших войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, а также пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино, — сказано в сообщении.

До этого в Минобороны сообщили, что попытки украинских военных деблокировать окруженную группировку в районе населенного пункта Гришино в ДНР были пресечены российскими войсками. По данным ведомства, в ходе боестолкновений противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Ранее российские солдаты, возвращенные из украинского плена, рассказали, что подвергались там пыткам на электрическом стуле, постоянным избиениям и экспериментам. Как объяснил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник, также не исключены случаи смерти от травли собаками или в тайных тюрьмах террористических организаций.