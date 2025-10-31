Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 03:00

Россиянам ответили, что делать при желании работодателя уволить одним днем

Юрист Романова: компания не может уволить сотрудника одним днем без оснований

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для немедленного увольнения работника компания обязана предоставить письменное обоснование своего решения, заявила NEWS.ru исполнительный директор профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова. По ее словам, работодатель не может внезапно прекращать сотрудничество без четких причин.

Работодатель не имеет права уволить человека по своему желанию в тот же день, если не было проступков или законных оснований, указанных в Трудовом кодексе. Закон четко регулирует, когда увольнение возможно: ликвидация компании, сокращение штата, несоответствие занимаемой должности, дисциплинарные нарушения. Следует письменно запросить у работодателя основание, зафиксировать давление и обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру, — поделилась Романова.

Она подчеркнула, что работодатель зачастую стремится уволить сотрудника немедленно, пытаясь заставить последнего написать заявление по собственному желанию. В таких обстоятельствах, по словам юриста, не рекомендуется поспешно подписывать документы. Однако, отметила Романова, если увольнение все же произошло, его можно оспорить в судебном порядке.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что беспорядок на рабочем месте может привести к дисциплинарным мерам, таким как выговор или увольнение. По его словам, Трудовой кодекс России не предусматривает штрафных санкций за этот проступок.

