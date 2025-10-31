Сын Медведева раскрыл планы «Единой России» по развитию инноваций

Руководитель партийных проектов Илья Медведев в ходе форума «Россия инновационная» заявил, что партия «Единая Россия» намерена активно содействовать технологическому развитию РФ, передает ТАСС. Он призвал партию сделать «технологический рывок».

Партия может и должна участвовать не только словом, но и делом. Нам нужно не просто сделать шаг, а совершить технологический рывок, — сказано в сообщении.

В качестве успешных примеров он упомянул создание Центра беспилотных систем и цифрового портала «Я в России». Данный сервис уже предоставил возможность полутора миллионам человек получать государственные услуги в электронном формате.

Ранее в России создали первый специальный отряд беспилотных летательных аппаратов с пунктом управления, расположенным на значительном удалении от линии боевого соприкосновения. По мнению источника, центр объединяет операторов самолетов-разведчиков и операторов ударных БПЛА, что позволяет координировать их действия дистанционно.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что 14 сентября около двух часов обсуждал приоритеты проекта бюджета на 2026 год с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Глава государства указал на важность исполнения социальных обязательств и безопасности.