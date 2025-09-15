Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 18:16

Путин рассказал о двухчасовом обсуждении проекта бюджета-2026 с Мишустиным

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам рассказал, что накануне около двух часов обсуждал приоритеты проекта бюджета на 2026 год с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Глава государства указал на важность исполнения социальных обязательств и безопасности, передает пресс-служба Кремля.

Вот с Михаилом Владимировичем вчера мы… Или позавчера? В ночь — долго, часа два, наверное, тоже обсуждали все эти вопросы, — сказал Путин.

Ранее глава государства рассказал, что валовой внутренний продукт России за последние семь месяцев увеличился на 1,1%. Путин подчеркнул, что, согласно подсчетам Министерства экономического развития, в июле ВВП прибавил 0,4% в годовом выражении.

Кроме того, российский лидер считает, что темпы роста экономики страны должны превышать мировую динамику. По его словам, от этого напрямую зависит стабильность государственных финансов, а также выполнение намеченных проектов.

До этого политик призвал бороться с теневым сектором российской экономики и уклонением от уплаты налогов. Он объяснил, что это имеет существенное значение для развития бизнеса и для получения дополнительных доходов в федеральный бюджет.

Владимир Путин
Михаил Мишустин
бюджеты
экономика
