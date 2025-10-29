Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 14:14

Все забыли про советский торт «Прага», а ведь он самый простой: вкуснейший десерт из банки сгущенки, который получится у любой хозяйки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Все забыли про советский торт «Прага», а ведь он самый простой: вкуснейший десерт из банки сгущенки, который получится у любой хозяйки. В эпоху сложных рецептов и экзотических ингредиентов хочется чего‑то простого и проверенного временем. Торт «Прага» — именно такой вариант. Несмотря на то, что сегодня о нем немного подзабыли, этот десерт остается одним из самых удачных сочетаний простоты приготовления и потрясающего вкуса. Все, что вам понадобится, — банка сгущенки и базовые ингредиенты, которые наверняка есть на вашей кухне. Результат — нежнейший торт, который получится даже у начинающей хозяйки.

Для коржей возьмите банку сгущенного молока (380 г) и взбейте его с двумя яйцами. Добавьте гашеную уксусом чайную ложку соды, стакан муки (160 г) и три столовые ложки какао‑порошка. Замесите тесто, разделите на две части и выпекайте в смазанной форме при 180°C примерно 20–30 минут. Когда коржи остынут, разрежьте каждый вдоль пополам. Для крема смешайте яйцо, четыре столовые ложки муки, 1,5 стакана сахара (300 г) и стакан молока. Влейте еще стакан молока и варите на медленном огне до загустения. Остудите, добавьте четыре столовые ложки какао и 250 г мягкого сливочного масла, взбейте до пышности. Промажьте коржи кремом и оставьте торт в холодильнике на 4–6 часов — пусть пропитается и раскроет весь свой волшебный вкус!

Ранее мы делились рецептом, который круче синнабонов и сырников. Творожные булочки со сливочным кремом — рецепт проще некуда.

