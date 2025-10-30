Два яблока и горстка муки. Пеку нежные гребешки с яблоками. Тесто на твороге — просто волшебство! Вкусно, просто и необычно

Иногда самые простые ингредиенты способны творить настоящие кулинарные чудеса. Эти гребешки с яблоками — прекрасный тому пример. Нежное творожное тесто, которое готовится моментально, и сочная яблочная начинка с корицей создают идеальный дуэт. Такая выпечка станет настоящим спасением, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное к чаю, порадовать детей или встретить нежданных гостей. От замеса теста до золотистых гребешков проходит всего 30 минут, а результат выглядит так, словно вы провели на кухне полдня. Аромат корицы и яблок, смешанный с ванильной ноткой, наполнит дом уютом и теплом.

Для теста вам понадобится: 250 г творога, 200 г муки, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Для начинки: 2 яблока, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы. Разотрите творог с размягченным маслом, добавьте яйцо, сахар и соль. Всыпьте муку с разрыхлителем и быстро замесите тесто. Яблоки нарежьте мелкими кубиками, смешайте с сахаром и корицей. Тесто разделите на 6 частей, каждую раскатайте в круг. Нарежьте круги на 8 сегментов, как пиццу. На широкую часть каждого сегмента выложите начинку и сверните рулетом от широкого края к узкому. Слегка изогните получившиеся гребешки. Выпекайте 20 минут при 180 °C до румяности.

