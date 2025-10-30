Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 18:07

Творог полюбили даже дети! Теперь хабизджин готовлю регулярно — в 100 раз лучше сырников

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог я открыла для себя в гостях у осетинской семьи, где меня угостили невероятно нежным творожным пирогом. Сочетание тонкого теста с сочной творожной начинкой и ароматной зеленью покорило меня с первой пробы. Теперь хабизджин стал моим любимым блюдом для семейных ужинов — он готовится быстро, но всегда вызывает восторг у домашних.

Для теста мне нужно: мука (500 г), кефир (250 мл), соль (1 ч. л.), сахар (1 ч. л.), сода (1 ч. л.). Для начинки: творог (500 г), яйца (2 шт.), зелень (пучок), соль по вкусу. Готовлю так: замешиваю тесто из всех ингредиентов, даю постоять 20 минут. Для начинки смешиваю творог с яйцами, измельченной зеленью и солью. Делю тесто на две части, раскатываю лепешки. Выкладываю начинку, накрываю второй лепешкой, защипываю края. Выпекаю при 180 °C 25–30 минут до золотистого цвета. Готовый пирог смазываю сливочным маслом.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

