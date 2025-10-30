Пучков пристыдил россиян за одну особенность

Блогер Дмитрий (Гоблин) Пучков осудил россиян, которые в объявлениях о сдаче недвижимости в аренду пишут о своих предпочтениях в национальности и вероисповедании потенциальных съемщиков. По его словам, которые приводятся в видео на странице во «ВКонтакте», выбирать человека необходимо исходя из его адекватности.

Это та же самая дискриминация — «только для мусульман». Что еще у тебя «только для мусульман»? <…> Настолько бестолково это все. За людей стыдно становится, — отметил блогер.

До этого Пучков рассказал, что некоторые женщины отказываются делить с ним кабину лифта, несмотря на его безобидный внешний вид. Он отметил, что подобное случалось несколько раз. Блогер отнесся к такой реакции с пониманием, признав право женщин на обеспечение собственной безопасности. Он также добавил, что в подобных ситуациях воздерживается от своих характерных шуток.

Также он предложил отправлять на обязательную проверку психики всех актеров театра и кино, театральных режиссеров и журналистов. По мнению блогера, подобные меры необходимы для тех, кто влияет на общественное сознание.