Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 21:06

Пучков пристыдил россиян за одну особенность

Пучков осудил дискриминацию в объявлениях о сдаче квартир

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Блогер Дмитрий (Гоблин) Пучков осудил россиян, которые в объявлениях о сдаче недвижимости в аренду пишут о своих предпочтениях в национальности и вероисповедании потенциальных съемщиков. По его словам, которые приводятся в видео на странице во «ВКонтакте», выбирать человека необходимо исходя из его адекватности.

Это та же самая дискриминация — «только для мусульман». Что еще у тебя «только для мусульман»? <…> Настолько бестолково это все. За людей стыдно становится, — отметил блогер.

До этого Пучков рассказал, что некоторые женщины отказываются делить с ним кабину лифта, несмотря на его безобидный внешний вид. Он отметил, что подобное случалось несколько раз. Блогер отнесся к такой реакции с пониманием, признав право женщин на обеспечение собственной безопасности. Он также добавил, что в подобных ситуациях воздерживается от своих характерных шуток.

Также он предложил отправлять на обязательную проверку психики всех актеров театра и кино, театральных режиссеров и журналистов. По мнению блогера, подобные меры необходимы для тех, кто влияет на общественное сознание.

Дмитрий Пучков
дискриминация
объявления
арендаторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Волгограда прекратил все полеты
Подростки в России присоединились к опасному западному тренду
Минобороны ДНР прекратит свое существование
Минимум 60 000: сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку в 2025 году
Догхантеры отравили десятки собак в Подмосковье
Издевательства школьниц над пенсионером попали на видео
Москалькова рассказала, как защитить выплаты участникам СВО от мошенников
Преследовавший бывшую депутат выступил со встречным обвинением
Россиянам рассказали, как смытые в унитаз ватные палочки влияют на экологию
«Не обезьянничать»: Мединский поддержал замену названий городов Украины
Российские туристы назвали главную проблему при въезде в Китай
Международные резервы России снизились на $11,2 млрд за неделю
Стало известно, изменился ли утилизационный сбор в России
Профессор предупредила, что ИИ-технологии начинают вытеснять человека
В Киеве приспустили главный флаг Украины
Пучков пристыдил россиян за одну особенность
Зимняя подкормка птиц: как, кого и чем кормить безопасно и правильно
Потерянная голова и останки зацепера: главные ЧП дня
Россиянам запретят ездить через Крымский мост: кого коснется, что известно
Дроздов рассказал, сколько видов животных скрывается от науки
Дальше
Самое популярное
Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.