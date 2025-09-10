Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 20:06

Гоблин признался, что женщины отказываются ездить с ним в лифте

Дмитрий Пучков (Гоблин) Дмитрий Пучков (Гоблин) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Известный блогер Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, в эфире радио Sputnik рассказал, что некоторые женщины отказываются делить с ним кабину лифта, несмотря на его безобидный внешний вид. Он отметил, что подобное случалось несколько раз.

Я подхожу, там стоит тетенька разных возрастов. Стою. С моей точки зрения, я не выгляжу опасным, агрессивным и всякое такое. Не раз и не два, повторюсь, тетенька мне говорит: «Можно я одна доеду, вы не будете в лифт заходить?» Бога ради, — сказал Пучков.

Блогер отнесся к такой реакции с пониманием, признав право женщин на обеспечение собственной безопасности. Он также добавил, что в подобных ситуациях воздерживается от своих характерных шуток.

Ранее Пучков предположил, что в России могут запретить все фильмы британского режиссера Гая Ричи. Так он прокомментировал запрет мема с нецензурной лексикой про цыган из фильма «Большой куш», который он озвучивал.

Также блогер высказал мнение о нецелесообразности форсирования победы в специальной военной операции. По его наблюдениям, поставки вооружений украинской армии оказывают разрушительное воздействие на страны Запада, поэтому России, по его словам, достаточно выжидательной позиции.

