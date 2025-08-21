Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Озвучивавший «Большой куш» Гоблин отреагировал на запрет мема про цыган

Пучков: в России после мема о цыганах могут запретить все фильмы Гая Ричи

Дмитрий Пучков (Гоблин) Дмитрий Пучков (Гоблин) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России могут запретить все фильмы британского режиссера Гая Ричи, высказал мнение в разговоре с «Газета.Ru» известный блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин. Так он прокомментировал запрет мем с нецензурной лексикой про цыган из фильма «Большой куш», который он озвучивал.

Пучков пояснил, что в оригинале фильма один из персонажей использует резкое выражение в рамках художественного замысла. Блогер подчеркнул, что кинопроизведение отражает разнообразных персонажей в разных обстоятельствах, и это является неотъемлемой частью творческого процесса.

В том числе [есть] и вот такие герои, говорящие подобные вещи. Это называется свобода творчества, — отметил он.

Переводчик выразил опасение, что вслед за запретом мема может последовать ограничение на показ самих фильмов Гая Ричи в России. Пучков считает, что подобные решения создают опасный прецедент в культурной сфере.

Когда наши суды доберутся до режиссера Гая Ричи и запретят не только картинки с цитатами, но все его фильмы вообще — мне неведомо, — заключил он.

Ранее Останкинский районный суд Москвы запретил мем с нецензурной лексикой про цыган из фильма британского кинорежиссера Гая Ричи «Большой куш». По данным источника, речь также идет о запрете пяти веб-страниц, которые содержат разжигание ненависти к данной этнической группе.

