Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 12:58

В России предложили проверять психику у представителей трех профессий

Блогер Пучков: у актеров, режиссеров и журналистов надо проверять психику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеров театра и кино, театральных режиссеров и журналистов необходимо направлять на обязательные проверки психики, заявил блогер Дмитрий Пучков (известный как Гоблин) в эфире радио Sputnik. Он пояснил свою позицию личным опытом: работая ранее в правоохранительных органах, он ежегодно проходил психиатрическое освидетельствование. По его мнению, подобные меры необходимы и для тех, кто влияет на общественное сознание.

Нужно проверять актеров театра и кино и режиссеров театров — в первую очередь. Журналистов тоже. Это они нам формируют общественное сознание и являются при этом людьми психически нездоровыми в массе, — сказал Пучков.

Ранее старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный заявил, что отсутствие мотивации, жизнь «от зарплаты до зарплаты» и частая смена мест работы говорит о неправильном выборе профессии. По его словам, в таком случае можно смело менять сферу деятельности.

блогеры
Дмитрий Пучков
психика
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, почему лидеры ЕС боятся встречи Трампа и Зеленского
Путин поддержал инициативу о защите ростовских фермерских хозяйств
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 18 августа, проблемы
Экс-футболист «Динамо» назвал фигней байку о проклятии клуба женой Севидова
В ГД объяснили, зачем лидеры ЕС едут на встречу Зеленского и Трампа
Мать-антипрививочница довела дочь до смерти
Дипломаты ответили на слухи о встрече Трампа, Путина и Зеленского в Венгрии
Зеленского предупредили о «горькой таблетке» уступок в Вашингтоне
Мужчина прилетел в Дагестан с часами Rolex и был задержан таможенниками
Вкусное ткемали из сливы, которое хочется есть ложкой прямо из банки
Автоэксперт рассказал о судьбе иномарок в таксопарках
Россиянка организовала похищение родного брата ради доли в квартире
Гладков призвал раскрывать имена россиян, превративших убежища в туалеты
Названа опасность возможного обмена территориями между Россией и Украиной
Названы последствия атаки ВСУ на ведущий через Венгрию нефтепровод «Дружба»
Экс-футболист сборной России назвал две главные проблемы «Динамо» в РПЛ
В Госдуме объяснили, почему Зеленский против мира с Россией
В Госдуме назвали главное достижение Путина и Трампа на саммите на Аляске
ВСУ нанесли удар по объекту, где всегда много людей
Пойманная на Сахалине агрессивная акула попала на видео
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.