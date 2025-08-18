В России предложили проверять психику у представителей трех профессий Блогер Пучков: у актеров, режиссеров и журналистов надо проверять психику

Актеров театра и кино, театральных режиссеров и журналистов необходимо направлять на обязательные проверки психики, заявил блогер Дмитрий Пучков (известный как Гоблин) в эфире радио Sputnik. Он пояснил свою позицию личным опытом: работая ранее в правоохранительных органах, он ежегодно проходил психиатрическое освидетельствование. По его мнению, подобные меры необходимы и для тех, кто влияет на общественное сознание.

Нужно проверять актеров театра и кино и режиссеров театров — в первую очередь. Журналистов тоже. Это они нам формируют общественное сознание и являются при этом людьми психически нездоровыми в массе, — сказал Пучков.

