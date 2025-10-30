В Киеве приспустили главный флаг Украины

В Киеве из-за неблагоприятных погодных условий приспустили главный флаг Украины, сообщили в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что решение связано с прогнозируемыми порывами ветра до 20 м/с. Также в сообщении говорится, что полотно размером 16×24 метра будет находиться в приспущенном состоянии до конца суток 31 октября.

Ранее стало известно, что в эстонском парламенте предложили запретить использование иностранной символики, в том числе украинского флага, за пределами официальных мероприятий. Авторы инициативы — эстонские парламентарии — пояснили, что солидарность можно выражать разными способами, а не только размещением флагов на государственных зданиях. Законопроект уже передан на рассмотрение парламента.

До этого депутат сейма Литвы Игнас Вегеле потребовал от канцелярии парламента срочно объяснить, на каком основании государственный флаг Украины вывешен в зале заседаний рядом с национальным флагом республики. Там в свою очередь признали, что не имеют правовых оснований для такого жеста.