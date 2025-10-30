Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 октября 2025 в 13:37

Европейская страна хочет запретить флаги Украины

Эстонские депутаты предложили запретить украинские флаги на госучреждениях

Здание Парламента Эстонии Здание Парламента Эстонии Фото: W. Korall/imageBROKER.com/Global Look Press

В эстонском парламенте предложили запретить использование иностранной символики, в том числе флага Украины, за пределами официальных мероприятий, пишет Postimees. Авторы инициативы – эстонские парламентарии – пояснили, что солидарность можно выражать разными способами, а не только размещением флагов на государственных зданиях. Законопроект уже передан на рассмотрение парламента.

Форма выражения солидарности не должна быть такой, которая задевает наше государственное и национальное достоинство. При этом вопрос не в украинских флагах как таковых, а в принципе, — отметил депутат Варро Вооглайд.

Тем временем стало известно, что эстонские туристические компании рассматривают запрет ЕС на организацию поездок в Россию как формальную меру. Несмотря на официальные ограничения, некоторые фирмы продолжают предлагать туры в российские города.

До этого член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что ограничение властями Литвы транзита в Калининградскую область будет объявлением войны против России. По его словам, если глава МИД республики Кястутис Будрис хочет открыть «новый фронт в Прибалтике», то это будет «подходящим решением».

