29 октября 2025 в 10:21

«Очень опасный ход»: в Финляндии испугались блокады Калининграда

Политик Мема: блокада Калининграда Литвой станет объявлением войны

Россия. Калининград Россия. Калининград Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничение властями Литвы транзита в Калининградскую область будет объявлением войны против России, заявил в социальной сети X член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема. По его словам, если глава МИД республики Кястутис Будрис хочет открыть «новый фронт в Прибалтике», то это будет «подходящим решением».

Это очень опасный ход для такой мелкой страны. Если Будрис хочет открыть новый фронт в Прибалтике, то это будет подходящим решением. Сомневаюсь, что ЕС это позволит, поскольку это будет объявлением войны против России, — подчеркнул политик.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть пограничные переходы на границе с Белоруссией, а также ограничить транзит в Калининградскую область. Свою инициативу он объяснил якобы участившимися случаями проникновения на территорию страны метеорологических зондов.

По мнению сенатора Владимира Джабарова, Россия имеет колоссальные возможности противодействовать блокаде Калининграда. По его словам, страны Прибалтики, в том числе Литва, Латвия и Эстония, «просто потеряли совесть». Он также предупредил, что РФ долго терпит, но «может и вдарить».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль ознакомился с заявлениями президента Литвы о возможном ограничении сообщения с Калининградом. Однако Москва гарантирует надежное обеспечение связи с этим регионом, уточнил он.

