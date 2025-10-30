Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 13:37

Эстонские туристы нашли способы посещения России, несмотря на запреты

ERR: турфирмы Эстонии считают формальным запрет ЕС на организацию поездок в РФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Эстонские туристические компании рассматривают запрет ЕС на организацию поездок в Россию как формальную меру, сообщает местное издание ERR. Несмотря на официальные ограничения, некоторые фирмы продолжают предлагать туры в российские города.

Как пояснил руководитель Союза туристических фирм Эстонии Асмик Цатурян, большинство операторов прекратили работу с Россией еще в конце 2022 года. При этом текущие санкции не распространяются на рейсовые автобусные перевозки и частные поездки граждан.

В интернете продолжают появляться предложения о новогодних турах в Москву и Санкт-Петербург, а также поездках в Калининград. Эстонский МИД предупреждает, что теперь такая деятельность будет рассматриваться как прямое нарушение санкционного режима.

Отдельно отмечается, что запрет не затрагивает путешествия из Эстонии в Белоруссию. Российские туристы сохраняют возможность посещения стран Евросоюза без ограничений.

19-й пакет санкций ЕС действительно содержит положение о запрете туристических услуг для России. Однако наличие исключений позволяет эстонским компаниям продолжать работу в обход установленных ограничений.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что республика сохраняет право на полное прекращение калининградского транзита при возникновении угроз национальной безопасности. Глава дипломатического ведомства уточнил, что подобное решение может стать ответом на конкретные действия России.

Эстония
Россия
туризм
санкции
