Уиткофф и Рубио контактировали с РФ и Украиной по мирным переговорам

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф контактируют как с Россией, так и с Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана урегулирования конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, их цель — добиться долгосрочного мира.

Спецпосланник Уиткофф и Марко Рубио тихо работали над планом на протяжении последнего месяца. Они взаимодействуют с обеими сторонами — Россией и Украиной — на равной основе, чтобы понять, на что эти государства готовы пойти для установления долгосрочного и устойчивого мира. Так и подходят к мирным переговорам, не правда ли? — сказала Ливитт.

Ранее сообщалось, что позиция Украины по мирному урегулированию не имеет значения для России и США из-за ее зависимости от других стран. Политолог Юрий Светов уверен, что Киеву придется принять условия, которые согласуют Москва и Вашингтон.

Ранее Трамп утвердил новый мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 28 пунктов. Разработкой документа занималась специальная группа, в которую вошли представитель президента Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер. По данным СМИ, основной целью плана является предоставление гарантий безопасности для всех сторон конфликта.