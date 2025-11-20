Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 22:58

Уиткофф и Рубио контактировали с РФ и Украиной по мирным переговорам

Белый дом: Уиткофф и Рубио контактируют с РФ и Украиной по мирным переговорам

Марко Рубио Марко Рубио Фото: CNP/AdMediaGlobal Look Press
Читайте нас в Дзен

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф контактируют как с Россией, так и с Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана урегулирования конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, их цель — добиться долгосрочного мира.

Спецпосланник Уиткофф и Марко Рубио тихо работали над планом на протяжении последнего месяца. Они взаимодействуют с обеими сторонами — Россией и Украиной — на равной основе, чтобы понять, на что эти государства готовы пойти для установления долгосрочного и устойчивого мира. Так и подходят к мирным переговорам, не правда ли? — сказала Ливитт.

Ранее сообщалось, что позиция Украины по мирному урегулированию не имеет значения для России и США из-за ее зависимости от других стран. Политолог Юрий Светов уверен, что Киеву придется принять условия, которые согласуют Москва и Вашингтон.

Ранее Трамп утвердил новый мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 28 пунктов. Разработкой документа занималась специальная группа, в которую вошли представитель президента Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер. По данным СМИ, основной целью плана является предоставление гарантий безопасности для всех сторон конфликта.

США
Россия
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода этапируют в Москву
Российская ПВО отразила попытку атаки ВСУ на Брянскую и Курскую области
В Госдуме объяснили, как освобождение Купянска повлияет на ход СВО
Уиткофф и Рубио контактировали с РФ и Украиной по мирным переговорам
ВС РФ освободили Купянск
Путину доложили об освобождении ДНР и Новороссии
«На золотом горшке»: Путин высказался об украинских властях
Герасимов рассказал, какую часть Красноармейска освободили ВС РФ
Путин назвал главную цель для России
Рынок электроники оказался на пороге нового ценового кризиса
«Преступная группировка»: Путин высказался о руководстве Украины
Путин раскрыл судьбу батальонов ВСУ в районе Купянска
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Меренговый торт своими руками: пошаговый рецепт
Чудодейственный отвар: как правильно заваривать овес и зачем он нужен
Путин рассказал о боях в ДНР
Отвар петрушки от отеков: простой рецепт для быстрого результата
Как оформить льготы на вывоз мусора: экономим по-умному
Путин посетил командный пункт фронтовой группировки ВС РФ
«Яйца зятя»: хрустящий шедевр на ужин, который покорит всю семью
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.