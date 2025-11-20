Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 20:18

«Этого не будет»: в МИД России жестко ответили на санкционную политику США

Рябков: Россия не прогнется под американскими санкциями

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российская экономика выстояла перед санкционным давлением, ввиду чего Москва не прогнется под ограничениями, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». Дипломат подчеркнул неизменность принципиальной позиции страны и необходимость сохранения твердости перед внешними вызовами.

Экономика выстояла, и она будет стоять дальше. <…> А сенаторы [в США] могут тешить себя иллюзиями о том, что относительно того, что может быть, какой-то дополнительный шаг с их стороны вдруг приблизит момент, когда Россия прогнется. Но этого не будет, — сказал замминистра.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Соединенные Штаты пытаются оказать давление на Россию санкционными мерами на фоне мирной инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса. По его словам, новые ограничительные меры Вашингтона не повлияют на состояние российской экономики.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что новый пакет ограничительных мер США против России способен вызвать недовольство других государств. Парламентарий отметил, что американские санкции предполагают введение вторичных ограничений против стран, осуществляющих взаимодействие с РФ.

