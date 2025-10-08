Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 21:11

В сейме Литвы возник спор из-за украинского флага в зале заседаний

Депутат Вегеле потребовал объяснить, почему в сейме Литвы висит флаг Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат сейма Литвы Игнас Вегеле потребовал от канцелярии парламента срочно объяснить, на каком основании государственный флаг Украины вывешен в зале заседаний рядом с национальным флагом республики, сообщает LRT.lt. Политик направил официальный запрос.

По информации портала, канцелярия сейма признала, что не имеет правовых оснований для такого жеста, и обратилась к правительству за юридической оценкой ситуации. Администрация парламента в свою очередь подтвердила правоту депутата, указав на отсутствие регламента, разрешающего размещение иностранных флагов в зале заседаний.

Ранее сын президента США Дональд Трамп — младший в соцсети Truth Social назвал «клоунами» пользователей интернета, которые в своих профилях ставят украинские флаги. Так он отреагировал на замалчивание некоторыми СМИ истории с убийством украинки Ирины Заруцкой темнокожим американцем. Девушка зашла в вагон и села на пассажирское кресло. Убийца находился за ее спиной — он достал нож и нанес несколько ударов.

