Сын президента США Дональд Трамп-младший в соцсети Truth Social назвал «клоунами» пользователей интернета, которые в своих профилях ставят украинские флаги. Так он отреагировал на замалчивание некоторыми СМИ истории с убийством украинки Ирины Заруцкой темнокожим американцем.

Странно, но все клоуны с украинскими флагами в своих профилях также молчат на эту тему, — написал Трамп-младший.

В конце августа афроамериканец Декарлос Браун-младший жестоко убил в трамвае 23-летнюю беженку из Украины Ирину Заруцкую. Инцидент произошел в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

Девушка зашла в вагон и села на пассажирское кресло. Убийца находился за спиной Ирины — он достал нож и нанес несколько ударов. Как минимум одно ножевое ранение пришлось в область горла. Украинка скончалась прямо в вагоне трамвая. Злоумышленник сбежал с места преступления, однако позже его арестовали.

Ранее Трамп-младший заявил, что Киев намеренно скрывает информацию о преступнике, который пытался убить его отца. Речь идет о Райане Уэсли Рауте, который пытался приобрести на Украине гранатомет или зенитную ракету Stinger.