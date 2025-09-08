Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 16:23

Сын Трампа высказался о «клоунах с украинскими флагами» в соцсетях

Трамп-младший назвал клоунами людей, публикующих в соцсетях украинские флаги

Дональд Трамп-младший Дональд Трамп-младший Фото: JUSTIN LANE/ EPA

Сын президента США Дональд Трамп-младший в соцсети Truth Social назвал «клоунами» пользователей интернета, которые в своих профилях ставят украинские флаги. Так он отреагировал на замалчивание некоторыми СМИ истории с убийством украинки Ирины Заруцкой темнокожим американцем.

Странно, но все клоуны с украинскими флагами в своих профилях также молчат на эту тему, — написал Трамп-младший.

В конце августа афроамериканец Декарлос Браун-младший жестоко убил в трамвае 23-летнюю беженку из Украины Ирину Заруцкую. Инцидент произошел в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

Девушка зашла в вагон и села на пассажирское кресло. Убийца находился за спиной Ирины — он достал нож и нанес несколько ударов. Как минимум одно ножевое ранение пришлось в область горла. Украинка скончалась прямо в вагоне трамвая. Злоумышленник сбежал с места преступления, однако позже его арестовали.

Ранее Трамп-младший заявил, что Киев намеренно скрывает информацию о преступнике, который пытался убить его отца. Речь идет о Райане Уэсли Рауте, который пытался приобрести на Украине гранатомет или зенитную ракету Stinger.

Дональд Трамп-младший
Украина
убийства
соцсети
