06 сентября 2025 в 14:24

Афроамериканец зарезал украинскую беженку в трамвае

Фото: Andrew Thomas — CNP/Global Look Press

Афроамериканец Декарлос Браун-младший жестоко убил в трамвае 23-летнюю беженку из Украины Ирину Заруцкую, передает The New York Post. Инцидент произошел в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

В СМИ сообщили, что трагическое убийство 34-летний подозреваемый совершил еще 22 августа на железнодорожной станции. Позже выяснились детали преступления: девушка зашла в вагон и села на пассажирское кресло. Убийца находился за спиной Ирины — он достал нож и нанес несколько ударов.

Как минимум одно ножевое ранение пришлось в область горла. Девушка скончалась прямо в вагоне трамвая, уточнили журналисты. Афроамериканец покинул общественный транспорт, однако позже его арестовали. Суд постановил оставить мужчину под стражей и направить на психиатрическую экспертизу для оценки вменяемости.

Ранее в Париже подросток-мигрант изнасиловал пьяную украинку. Преступление было совершено прямо у подножия одного из главных символов французской столицы — Эйфелевой башни. Молодой человек представился 17-летним ливийцем. Не было установлено, является ли это правдой, поскольку при себе у тинейджера не было документов.

США
Украина
убийства
беженцы
