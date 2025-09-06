Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 17:34

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае

Фото: Sean Meyers/ZUMAPRESS/Global Look Press

Телеканал WBTV опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых афроамериканец убивает украинскую беженку Ирину Заруцкую в США. Инцидент произошел в общественном транспорте в одном из городов Северной Каролины.

На кадрах видно, как мужчина сидит позади девушки, а потом резко наносит ей удар ножом. При этом очевидцы преступления никак не отреагировали на инцидент, а афроамериканец дальше побрел по вагону.

В СМИ сообщали, что как минимум один удар убийцы украинки пришелся в область горла. Девушка скончалась прямо в вагоне трамвая, уточнили журналисты. Афроамериканец покинул общественный транспорт, однако позже его арестовали. Суд постановил оставить мужчину под стражей и направить на психиатрическую экспертизу для оценки вменяемости.

Ранее в Париже подросток-мигрант изнасиловал пьяную украинку. Преступление было совершено прямо у подножия одного из главных символов французской столицы — Эйфелевой башни. Молодой человек представился 17-летним ливийцем. Не было установлено, является ли это правдой, поскольку при себе у тинейджера не было документов.

