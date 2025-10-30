Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 21:20

Международные резервы России снизились на $11,2 млрд за неделю

Международные резервы России сократились за неделю до $731,2 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международные резервы России на 24 октября 2025 года сократились на $11,2 млрд (901,6 млрд рублей) до $731,2 млрд после обновления рекорда неделей ранее, сообщает Центробанк. По данным регулятора, снижение на 1,5% произошло преимущественно из-за отрицательной переоценки.

Международные резервы по состоянию на конец дня 24 октября 2025 года составили $731,2 млрд, сократившись за неделю на $11,2 млрд, или на 1,5%, в основном из-за отрицательной переоценки, — говорится в сообщении.

Резервы по состоянию на 10 октября текущего года показали рост на $7 млрд (553,5 млрд рублей) и составляли $729,5 млрд, тем самым обновив рекорд. Тогда регулятор отмечал, что рост во многом обусловлен положительной переоценкой активов.

Ранее сообщалось, что Индия значительно ускорила процесс репатриации золотых запасов из зарубежных хранилищ. Согласно информации СМИ, более 65% золотого резерва страны теперь размещается на национальной территории, что почти вдвое превышает показатели четырехлетней давности. Эксперты связывают эту тенденцию с глобальной экономической нестабильностью и прецедентом заморозки международных резервов России.

