Международные резервы России снизились на $11,2 млрд за неделю Международные резервы России сократились за неделю до $731,2 млрд

Международные резервы России на 24 октября 2025 года сократились на $11,2 млрд (901,6 млрд рублей) до $731,2 млрд после обновления рекорда неделей ранее, сообщает Центробанк. По данным регулятора, снижение на 1,5% произошло преимущественно из-за отрицательной переоценки.

Международные резервы по состоянию на конец дня 24 октября 2025 года составили $731,2 млрд, сократившись за неделю на $11,2 млрд, или на 1,5%, в основном из-за отрицательной переоценки, — говорится в сообщении.

Резервы по состоянию на 10 октября текущего года показали рост на $7 млрд (553,5 млрд рублей) и составляли $729,5 млрд, тем самым обновив рекорд. Тогда регулятор отмечал, что рост во многом обусловлен положительной переоценкой активов.

