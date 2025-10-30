Остатки картофеля — не проблема: вкусная запеканка, которая удивит всю семью

Остатки картофеля — не проблема: вкусная запеканка, которая удивит всю семью

Если у вас часто остается отварной картофель после обеда, не спешите его выбрасывать! Из простых остатков можно приготовить аппетитное блюдо, которое станет настоящим украшением ужина. Запеканка с грибами и бобовыми получается сытной, ароматной и совсем не сложной в приготовлении.

Возьмите четыре картофелины, 150 г нута или фасоли, 250 г шампиньонов, луковицу, два зубчика чеснока, полстакана молока, растительное масло, соль и перец.

Начните с подготовки ингредиентов: лук нарежьте, чеснок измельчите, грибы почистите и порежьте. Обжарьте их на сковороде с маслом около пяти минут. Затем добавьте отваренные бобовые, приправьте солью, перцем и специями, потушите под крышкой двадцать минут.

Пока начинка готовится, сделайте пюре из картофеля с молоком — оно должно быть достаточно густым. Смажьте форму для запекания, выложите сначала начинку, затем пюре, разровняйте поверхность.

Запекайте в духовке при 180 °C примерно 25 минут до румяной корочки. Горячая запеканка отлично сочетается со свежими овощами или салатом.

Ранее сообщалось, что каждой хозяйке хочется научиться готовить идеальные котлеты. Опытные кулинары знают: секрет сочности и нежности кроется в особой обработке фарша.