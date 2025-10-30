Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 05:25

Остатки картофеля — не проблема: вкусная запеканка, которая удивит всю семью

Если у вас часто остается отварной картофель после обеда, не спешите его выбрасывать! Из простых остатков можно приготовить аппетитное блюдо, которое станет настоящим украшением ужина. Запеканка с грибами и бобовыми получается сытной, ароматной и совсем не сложной в приготовлении.

Возьмите четыре картофелины, 150 г нута или фасоли, 250 г шампиньонов, луковицу, два зубчика чеснока, полстакана молока, растительное масло, соль и перец.

Начните с подготовки ингредиентов: лук нарежьте, чеснок измельчите, грибы почистите и порежьте. Обжарьте их на сковороде с маслом около пяти минут. Затем добавьте отваренные бобовые, приправьте солью, перцем и специями, потушите под крышкой двадцать минут.

Пока начинка готовится, сделайте пюре из картофеля с молоком — оно должно быть достаточно густым. Смажьте форму для запекания, выложите сначала начинку, затем пюре, разровняйте поверхность.

Запекайте в духовке при 180 °C примерно 25 минут до румяной корочки. Горячая запеканка отлично сочетается со свежими овощами или салатом.

Ранее сообщалось, что каждой хозяйке хочется научиться готовить идеальные котлеты. Опытные кулинары знают: секрет сочности и нежности кроется в особой обработке фарша.

Читайте также
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Диетолог рассказала, опасно ли есть мясо с картошкой или макаронами
Здоровье/красота
Диетолог рассказала, опасно ли есть мясо с картошкой или макаронами
Сочные котлеты как в ресторане: раскрываем главный секрет профессиональных поваров
Общество
Сочные котлеты как в ресторане: раскрываем главный секрет профессиональных поваров
Картофель по-французски. Беру картошку, тыкву и немного сливок — простой и вкусный ужин за 20 минут
Общество
Картофель по-французски. Беру картошку, тыкву и немного сливок — простой и вкусный ужин за 20 минут
Соседи услышат хруст: рецепт квашенной капусты в банке с грушей
Семья и жизнь
Соседи услышат хруст: рецепт квашенной капусты в банке с грушей
рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Была разруха»: Герасимов о Театре сатиры и на Ордынке, Боякове, Газарове
Выдвиженец Трампа отказался от должности из-за российских связей
Зоопсихолог объяснила любовь некоторых кошек к дыням
США нанесли удар по нарколодке в Тихом океане
Парковки Самары: бесплатные места скоро станут платными. Изучаем локации
Трамп разрешил Южной Корее построить атомную подводную лодку
Технолог ответила, можно ли набивать стиральную машину бельем под завязку
Самый лучший рассыпчатый манник на сметане! Самый простой и удачный рецепт
К чему снится сломанный гнилой зуб: о чем предупреждает сон
Число долларовых миллиардеров в России выросло до 128 человек
Россиянам рассказали, чем может обернуться бардак на рабочем месте
Удар «Урагана» и потеря Константиновки: успехи ВС РФ к утру 30 октября
Видеть себя в свадебном платье: что предсказывают популярные сонники
Украина потеряла 100 тысяч молодых мужчин за два месяца
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 октября
Россиянам назвали весомую причину отказаться от веганства
В Пусане началась встреча Си Цзиньпина и Трампа
Врач назвала самый полезный ингредиент шаурмы
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с купюрами
Названы необычные полезные свойства уксуса
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла
Общество

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.