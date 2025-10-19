Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 13:30

Не котлеты, а кулинарный шедевр: древний секрет, который изменит ваше представление о фарше

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Каждой хозяйке хочется научиться готовить идеальные котлеты. Опытные кулинары знают: секрет сочности и нежности кроется в особой обработке фарша.

Мало кто догадывается, но простое «битье» фарша об стол творит чудеса. При механическом воздействии волокна белка раскрываются и образуют особую сетку, которая удерживает влагу и жир.

Такой фарш становится более вязким и однородным, а специи и лук распределяются равномерно. Котлеты получаются сочными, не разваливаются при жарке и сохраняют форму.

Особенно эффективен этот прием для котлет из говядины. Достаточно 10–15 энергичных ударов — и фарш насыщается воздухом, становится нежным и воздушным.

Этот кулинарный секрет подходит не только для котлет, но и для тефтелей с фрикадельками. Результат превзойдет все ваши ожидания: домашние котлеты будут заметно отличаться от магазинных своей мягкостью и ароматом.

Ранее сообщалось, что супы, приготовленные в ресторанах, всегда отличаются особенной глубиной вкуса и надолго утоляют голод. Оказывается, секрет кроется в одном простом ингредиенте, который есть практически на каждой кухне.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
