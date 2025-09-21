«Интервидение-2025»
Секрет ресторанных супов раскрыт: один простой ингредиент делает блюдо насыщенным и сытным надолго

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Супы, приготовленные в ресторанах, всегда отличаются особенной глубиной вкуса и надолго утоляют голод. Оказывается, секрет кроется в одном простом ингредиенте, который есть практически на каждой кухне.

Шеф-повара признаются: в супы они добавляют небольшое количество сливочного масла. Этот продукт придает бульону нежную кремовую текстуру, усиливает аромат и делает блюдо более питательным.

Почему масло важно:

  • добавляет супу насыщенность и мягкий вкус;
  • помогает усваивать витамины из овощей;
  • содержит жиры, которые обеспечивают длительное чувство сытости;
  • усиливает вкус специй и трав.

Как правильно использовать:

Повар советуют класть масло в самом конце приготовления — так сохраняются его естественный вкус и полезные свойства. Достаточно 10 граммов на литр супа, чтобы ощутить разницу.

Дополнительные советы:

  • выбирайте масло с жирностью не менее 82%;
  • избегайте продуктов с растительными заменителями;
  • для легкости можно заменить часть масла оливковым, но сливочное остается фаворитом благодаря богатому вкусу.

Диетологи подтверждают: небольшая порция масла не вредит фигуре и даже помогает поддерживать сбалансированное питание. Такой суп надолго сохраняет чувство сытости и дает энергию.

Секрет ресторанных супов прост: всего одна ложка масла превращает привычное домашнее блюдо в настоящий кулинарный шедевр.

