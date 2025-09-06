«Наполеон» дома: проверенный рецепт теста для идеального торта

Торт «Наполеон» — легенда французской кулинарии, покорившая весь мир своей нежностью и изысканным вкусом. Приготовить его дома вполне реально, но главный секрет успеха кроется в тесте. Если соблюдать правильные пропорции и технологию, десерт получится ничуть не хуже, чем в лучших кондитерских.
Ингредиенты для теста
- мука — 500 г;
- сливочное масло — 250 г;
- холодная вода — 150 мл;
- яблочный уксус — 1 ст. л.;
- соль — щепотка.
Пошаговый рецепт
Шаг 1. Просейте муку через сито, чтобы насытить её кислородом. Нарежьте охлаждённое масло кубиками.
Шаг 2. Выложите муку горкой на стол, сделайте углубление и добавьте масло. Перетрите руками до состояния крошки.
Шаг 3. Влейте холодную воду, уксус и щепотку соли. Замесите эластичное тесто.
Шаг 4. Сформируйте шар, заверните его в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 30–40 минут. Затем разделите на равные части и раскатайте тонкие коржи.
Шаг 5. Выпекайте коржи при 190 °C по 10–12 минут, чтобы они остались нежными и не пересохли.
Крем для торта
Для прослойки подойдут разные варианты: классический заварной, масляный или лёгкий творожный. Выберите тот, который нравится вам больше всего.
Домашний «Наполеон» станет настоящим украшением праздничного стола. Его вкус всегда ассоциируется с уютом, теплом и особым настроением.
