06 сентября 2025 в 15:36

«Наполеон» дома: проверенный рецепт теста для идеального торта

Торт «Наполеон» — легенда французской кулинарии, покорившая весь мир своей нежностью и изысканным вкусом. Приготовить его дома вполне реально, но главный секрет успеха кроется в тесте. Если соблюдать правильные пропорции и технологию, десерт получится ничуть не хуже, чем в лучших кондитерских.

Ингредиенты для теста

  • мука — 500 г;
  • сливочное масло — 250 г;
  • холодная вода — 150 мл;
  • яблочный уксус — 1 ст. л.;
  • соль — щепотка.

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Просейте муку через сито, чтобы насытить её кислородом. Нарежьте охлаждённое масло кубиками.

Шаг 2. Выложите муку горкой на стол, сделайте углубление и добавьте масло. Перетрите руками до состояния крошки.

Шаг 3. Влейте холодную воду, уксус и щепотку соли. Замесите эластичное тесто.

Шаг 4. Сформируйте шар, заверните его в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 30–40 минут. Затем разделите на равные части и раскатайте тонкие коржи.

Шаг 5. Выпекайте коржи при 190 °C по 10–12 минут, чтобы они остались нежными и не пересохли.

Крем для торта

Для прослойки подойдут разные варианты: классический заварной, масляный или лёгкий творожный. Выберите тот, который нравится вам больше всего.

Домашний «Наполеон» станет настоящим украшением праздничного стола. Его вкус всегда ассоциируется с уютом, теплом и особым настроением.

Хочется к чаю чего-то вкусненького, но без угрызений совести? Это печенье — идеальный вариант для таких случаев!

Валерия Мартынович
