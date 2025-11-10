Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 12:00

Пачка творога и горстка муки — готовлю хрустящие крумкаке! Норвежские вафельные конусы с творогом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представьте себе хрустящее, тающее во рту вафельное печенье с тонким ароматом кардамона и ванили, свернутое в изящный конус. Это крумкаке — традиционное норвежское лакомство, которое готовят на Рождество и семейные праздники. Эти ажурные конусы напоминают съедобное кружево: они такие тонкие и хрупкие, что буквально рассыпаются на языке. Особое очарование крумкаке — в их универсальности: их можно есть просто так, а можно наполнить творогом, ягодным муссом или даже мороженым, создавая элегантный десерт. Аромат, который наполняет дом во время их приготовления, — это настоящий запах скандинавского уюта.

Взбейте 2 яйца с 150 г сахара до легкой пены. Добавьте 100 г растопленного охлажденного сливочного масла, 250 мл сливок и щепотку соли. Просейте 200 г муки, добавьте 1 ч. л. молотого кардамона и ванильный экстракт. Аккуратно соедините сухие и жидкие ингредиенты до однородности. Тесто по консистенции должно напоминать жидкую сметану. Разогрейте вафельницу для крумкаке (или электрическую форму с тонкими пластинами). Выпекайте по 1 ст. л. теста 30–40 секунд до золотистого цвета. Быстро, пока вафля горячая, сверните ее в конус с помощью специального деревянного конуса или просто руками в перчатках. Если тесто остынет — оно станет хрупким. Готовые крумкаке полностью остудите на решетке. Наполните творогом и ягодами.

