Семья подсела на эту вкуснятину! Лукумадес — воздушные греческие пончики в медовом сиропе

Если вы хоть раз гуляли по улочкам греческих городов, то наверняка помните этот божественный аромат — свежие пончики, щедро политые медом и посыпанные корицей. Лукумадес — это не просто десерт, а настоящее воплощение греческого гостеприимства. Маленькие золотистые шарики из воздушного дрожжевого теста, хрустящие снаружи и нежные внутри, буквально тают во рту. Их вкус переносит вас на солнечную набережную Салоников или в уютную таверну в Афинах. Этот десерт особенно хорош свежеприготовленным, когда теплый мед стекает по горячим пончикам, создавая идеальную гармонию вкусов.

Для теста подогрейте 300 мл молока до теплого состояния, растворите в нем 10 г сухих дрожжей и 1 ст. л. сахара. Оставьте на 10 минут до появления пены. В глубокой миске смешайте опару с 400 г муки, щепоткой соли, 2 ст. л. оливкового масла и 1 яйцом. Замесите мягкое липкое тесто, накройте и оставьте в тепле на 1,5–2 часа, пока оно не удвоится в объеме. В сотейнике приготовьте сироп, смешав 150 г меда, 100 мл воды и сок половины лимона. Проварите 5–7 минут до легкого загустения. Разогрейте в кастрюле растительное масло (слой 4–5 см). Мокрыми руками формируйте небольшие шарики теста и аккуратно опускайте их в кипящее масло. Обжаривайте партиями по 2–3 минуты до золотистого цвета со всех сторон. Готовые лукумадес выложите на бумажное полотенце, затем полейте медовым сиропом и щедро посыпьте корицей с сахарной пудрой.

