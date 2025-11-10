Сырники больше не делаю. Готовлю ароматные лазанки — очень вкусный и простой завтрак для всей семьи

Есть блюда, которые словно мост между культурами, — простые, сытные и с историей. Лазанки, общие для Польши, Литвы и Белоруссии, именно такие. Это вовсе не макароны, как может показаться, а нежные кусочки домашнего теста, которые по духу очень близки к ленивым вареникам или даже итальянской пасте. Их прелесть в абсолютной простоте и волшебном преображении с любым соусом — от томатного до сливочного бешамеля. Готовятся они буквально за полчаса, а результат получается настолько душевным и насыщенным, что кажется, будто ты воссоздал старинный семейный рецепт.

В миску просей 2,5 стакана муки, сделай углубление и влей туда 1 яйцо и примерно полстакана холодной воды. Начни замешивать тесто, постепенно добавляя оставшуюся воду (всего около 1 стакана). Тесто должно получиться крутым и эластичным. Накрой его полотенцем и дай отдохнуть 10 минут. Затем раскатай тесто в тонкий пласт (около 2--3 мм) и нарежь его на небольшие прямоугольники или ромбики. Вскипяти в кастрюле подсоленную воду и отвари в ней лазанки порциями — они готовы, когда всплывут на поверхность (примерно 2--3 минуты). Шумовкой переложи готовые лазанки в миску и сразу же заправь их любимым соусом — томатным, сливочным или сметанным с чесноком и зеленью. Подавай горячими, чтобы насладиться их нежной текстурой.

