Яблочных пирогов много, но этот особенный! «Яблочные рожки» — не шарлотка, нежнее и проще

Яблочных пирогов много, но этот особенный! «Яблочные рожки» — не шарлотка, нежнее и проще

Если ты любишь яблочную выпечку, но обычная шарлотка уже приелась, этот рецепт станет настоящим откровением! Этот пирог я называю «рожки» — забавные завернутые уголки с сочной начинкой, хрустящие снаружи и нежные внутри. Секрет в том, что каждое яблочко запекается в собственном «кармашке» из теста, не растекаясь и сохраняя весь свой сок. Это одновременно и красиво, и практично — порционные кусочки идеально отламываются, а тесто пропитывается фруктовым ароматом. И да, он действительно готовится проще, чем традиционная шарлотка!

Замеси простое тесто: смешай 2,5 стакана муки, 180 г размягченного сливочного масла, 100 г сахара, 2 яйца и щепотку соли. Заверни тесто в пленку и убери в холодильник на 30 минут. Для начинки очисть 3–4 крупных яблока, нарежь мелким кубиком и смешай с 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы и горстью изюма. Раскатай тесто в круглый пласт толщиной 5 мм, разрежь на 8–10 треугольников-сегментов. На широкую часть каждого треугольника выложи яблочную начинку, сверни рулетиком от края к центру, формируя «рожок». Смажь рожки взбитым желтком, посыпь сахаром и выпекай при 180 °C 25–30 минут до золотистости.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.