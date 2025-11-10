Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 10:00

Яблочных пирогов много, но этот особенный! «Яблочные рожки» — не шарлотка, нежнее и проще

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если ты любишь яблочную выпечку, но обычная шарлотка уже приелась, этот рецепт станет настоящим откровением! Этот пирог я называю «рожки» — забавные завернутые уголки с сочной начинкой, хрустящие снаружи и нежные внутри. Секрет в том, что каждое яблочко запекается в собственном «кармашке» из теста, не растекаясь и сохраняя весь свой сок. Это одновременно и красиво, и практично — порционные кусочки идеально отламываются, а тесто пропитывается фруктовым ароматом. И да, он действительно готовится проще, чем традиционная шарлотка!

Замеси простое тесто: смешай 2,5 стакана муки, 180 г размягченного сливочного масла, 100 г сахара, 2 яйца и щепотку соли. Заверни тесто в пленку и убери в холодильник на 30 минут. Для начинки очисть 3–4 крупных яблока, нарежь мелким кубиком и смешай с 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы и горстью изюма. Раскатай тесто в круглый пласт толщиной 5 мм, разрежь на 8–10 треугольников-сегментов. На широкую часть каждого треугольника выложи яблочную начинку, сверни рулетиком от края к центру, формируя «рожок». Смажь рожки взбитым желтком, посыпь сахаром и выпекай при 180 °C 25–30 минут до золотистости.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Беру яблоко и пачку творога — пеку творожно-яблочные полоски. Простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Беру яблоко и пачку творога — пеку творожно-яблочные полоски. Простая и вкусная выпечка к чаю
Яблочное суфле на манной каше: десерт, который реально тает во рту — готовлю за 15 минут
Общество
Яблочное суфле на манной каше: десерт, который реально тает во рту — готовлю за 15 минут
Куриные бедра под чесночно-сырной шапкой: суперидея к пюре на праздник и Новый год
Общество
Куриные бедра под чесночно-сырной шапкой: суперидея к пюре на праздник и Новый год
Банановая шарлотка: простой рецепт — все меряем стаканами
Общество
Банановая шарлотка: простой рецепт — все меряем стаканами
Капустный пирог для ленивых: просто мешаю кефир с мукой и получаю воздушную основу за минуту
Общество
Капустный пирог для ленивых: просто мешаю кефир с мукой и получаю воздушную основу за минуту
яблоки
рецепты
пироги
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны подробности продажи квартиры Долиной
Россияне назвали главный «красный флаг» на первом свидании
«Это невозможно»: пленный украинец о положении ВСУ под Красноармейском
В США объяснили, чем для Украины опасно расследование ФРГ по подрывам «СП»
В Красноярском крае раскрыли убийство 18-летней давности
Фон дер Ляйен начала избегать Стармера
Россиянам объяснили, чему посвятить молитву в день Параскевы Пятницы
Белоруссия разместит застрявшие литовские грузовики на стоянке
Освежающий вкус: маринованная капуста со свеклой без сложностей
Москвича задержали по подозрению в госизмене
ВС России создали «воронку смерти» на подходе к Димитрову
Журналист-иноагент пытается спасти квартиру в Москве
У собак и кошек стали чаще происходить сердечные приступы
В России придумали, как дополнительно защитить заемщиков
В Бурятии избавились от всего загрязненного грунта после ЧП с бензовозом
В Бурятии в аварии с автобусом погиб водитель легковушки
«Копейки, конечно»: Прохор Шаляпин о гонорарах за участие в «Пусть говорят»
Известная фигуристка показала фото со своей тайной свадьбы
Раскрыто, когда в Петербурге может заработать бывший завод General Motors
Норвежский десантный корабль устроил экологическую катастрофу
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.