Названы проявляющиеся во время сна признаки стресса

Сон в позе эмбриона и скрещенные ноги являются признаками дневного стресса, заявил кардиолог Аурелио Рохас. По его словам, которые приводит издание Deia, об этом же могут свидетельствовать стиснутые челюсти и сжатые в кулаки руки.

Если вы спите, согнув запястья и сжав кулаки, скрещиваете руки, стискиваете челюсти, морщите лицо, хватаетесь за шею во сне, поднимаете одну руку или даже обе, спите в позе эмбриона, скрещиваете ноги, поднимаете или скрещиваете одну ногу над другой, крепко сжимаете подушку, это признаки того, что уровень стресса и кортизола в вашем организме очень высок, — предупредил Рохас.

Ранее невролог Наталья Суворинова рассказала, что некоторые люди разговаривают во сне из-за эмоционального или умственного перенапряжения. Она отметила, что это нарушение сна, как правило, связано с врожденными особенностями организма.

До этого сомнолог Роман Бузунов заявил, что дневной сон не нужен тем людям, кто высыпается ночью. По его словам, у каждого человека своя длительность сна, и она формируется в детстве.