10 ноября 2025 в 11:28

Нурмагомедов сравнил бой с Макгрегором с поездкой на Мальдивы

Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на встрече с фанатами сравнил свой знаменитый бой с ирландцем Конором Макгрегором с поездкой на Мальдивы, сообщает Sport24. Поединок состоялся в октябре 2018 года. Нурмагомедов одержал победу удушающим приемом.

Я ждал этого момента так долго! Я мог не только драться с ним, но и разговаривать. Я использовал этот момент для наслаждения. Словно съездил на Мальдивы. Это был мой отпуск, — заявил Нурмагомедов.

На счету российского спортсмена 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств. Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году

Ранее российский боец MMA Умар Нурмагомедов одержал победу над американцем Марио Баутистой на турнире UFC в легком весе. Поединок состоялся 25 октября в Абу-Даби. Бой продлился три раунда, победу присудили двоюродному брату Хабиба Нурмагомедова единогласным решением судей. Поединок завершился со счетом 30:27, 30:27, 30:27.

Для Нурмагомедова это стало 19-й победой в ММА. Прошлый его бой с Мерабом Двалишвили стал первым поражением в карьере. На счету американца 16 побед и три проигрыша.

