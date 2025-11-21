Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 17:21

Дуров одной фразой ответил на предложение Нурмагомедова

Дуров заявил, что готов провести совместную тренировку с Нурмагомедовым

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подтвердил готовность потренироваться с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. В соцсети X боец отметил, что часто видит предпринимателя в зале. В ответ Дуров заявил, чтобы тот скинул ему локацию.

Отправь местоположение, брат, — заявил предприниматель.

Нурмагомедов отмечал, что Дурову пора прийти и «поработать с братством». Последняя встреча экс-чемпиона и предпринимателя состоялась в октябре. Тогда в Абу-Даби проходил турнир UFC 321. После завершения боев знаменитости сфотографировались вместе.

Ранее двоюродный брат Нурмагомедова Умар выиграл в бое с американцем Марио Баутистой на турнире UFC в легком весе. Поединок прошел 25 октября в Абу-Даби. Бойцы сражались в течение трех раундов.

Также Усман Нурмагомедов одолел ирландца Пола Хьюза, когда защищал чемпионский титул Профессиональной бойцовской лиги (PFL). Спортсмен посвятил победу своему отцу. Поединок прошел 3 октября в Дубае, а судьи единогласно присудили первое место российскому бойцу.

