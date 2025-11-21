«Пора присоединиться»: Хабиб сделал Дурову неожиданное предложение

Боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов позвал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова на тренировку. В соцсети Х бывший чемпион UFC в легком весе отметил, что всегда видит его в тренажерном зале. Дуров ответил словами «Отправь местоположение, брат».

Я всегда вижу тебя в тренажерном зале, думаю, пора тебе присоединиться и начать тренироваться с братством, — написал Нурмагомедов.

Ранее Хабиб сравнил свой знаменитый бой с ирландцем Конором Макгрегором с поездкой на Мальдивы. Поединок состоялся еще в октябре 2018 года. Россиянин одержал победу удушающим приемом. Бывший боец Bellator Диллон Дэнис между тем предложил провести бой между Макгрегором и Нурмагомедовым в Белом доме. По его словам, он готов выйти на турнир вместе с чемпионом UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым.

До этого Дуров появился на Хеллоуине в костюме гладиатора с обнаженным торсом. Он также надел кожаные шорты, сандалии и дополнил образ красным плащом. Фитнес-модель Илона Коринец, опубликовавшая фото с бизнесменом, выбрала образ женщины-кошки.